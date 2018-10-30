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'Yunan medyasının içine oturdu'

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın açılışı Sözcü gazetesini rahatsız etti. Sözcü, havalimanının açılışını okuyucularına skandal bir başlıkla sundu.

30 Ekim 2018 Salı 15:33
'Yunan medyasının içine oturdu'

Bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olacak olan İstanbul Havalimanı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 4 yıl gibi kısa sürede açılma aşamasına gelen havalimanı, vatansever insanları mutlu ederken bazı kesimlerde de rahatsızlığa sebep oldu. Yapımını durdurmak için elinden geleni yapan fakat başarılı olamayan Sözcü gazetesi, havalimanının açılışını da okuyucularına skandal bir şekilde sundu.

'Zafer anıtı mı borç kazığı mı?'

17-25 Aralık, MİT operasyonu, Gezi kalkışması ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyip mega projelerini durduramayanlar dünyanın en büyük havalimanından da rahatsız oldu. Dünya medyasının hayranlıkla okuyucularına sunduğu İstanbul Havalimanı, Sözcü gazetesi tarafından 'Zafer anıtı mı borç kazığı mı?' başlığıyla okuyuculara sunuldu.

Almanlar bile böyle başlık atmadı

Berlin Havalimanı'nı 12 yılda bitiremeyen Almanlar, İstanbul Havalimanı'nın 4 yılda açılmasını hayranlıkla karşıladı. Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, havalimanının açılışını "Erdoğan, İstanbul’daki büyük havalimanının açılışını yaptı" başlığıyla verirken, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ise "Yeni mega havalimanı, Türkiye’yi havacılık dünyasının merkezi yapacak" başlığını attı. Almanların bile hayranlıkla karşıladığı havalimanını Sözcü'nün karalamaya çalışması vatandaşlar tarafından 'Yunan medyasının içine oturdu' şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:33
  1. İstanbul
  2. Sözcü gazetesi
  3. istanbul havalimanı

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