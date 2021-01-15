Yunan medyasından çarpıcı çıkış: Türkiye ile gerilimden kaçınmalıyız

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Ege'de mültecileri ölüme iten Yunan sahil güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelelerini görmezden gelen Yunan medyası küstah bir şekilde Türk sahil güvenlik botlarının Yunan balıkçı teknelerini taciz ettiği hezeyanında bulundu.

Kardak'ta Türk devriye botunun bir Yunan balıkçı teknesini taciz ettiğini ileri süren Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan ait sahil güvenlik botlarını kıyasladı.

Türkiye'nin sahil güvenlik botlarının Yunan botlarına göre çok daha büyük ve etkili olduğunu aktaran Yunan medyası, bölgede gerilimden kaçınılmasını gerektiğini ifade etti.

Türk botunun bir askeri gemi olduğunu iddia eden Yunan medyası, "Yunan balıkçı teknesine ne kadar yakın hareket ettiğine bakın. 20 cm'den bahsediyoruz. Bu mesafeden yapılan bir manevra küçük balıkçı teknesini ters çevirmek için yeterli olur. Bizim gemimiz küçük ve tipik bir sahil güvenlik botu. Türk gemisi ise sahil güvenlik botu olarak tanımladıkları bir askeri gemi resmen. Hatta bazılarının topu bile var. Bu resim pek hoş görünmüyor. Çünkü bir yanda ağır bir Türk gemisi ve çok küçük bir Yunan gemisi görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.