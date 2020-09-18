  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi
Gündem

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye'nin KKTC'deki "Kapalı Maraş" hamlesi Yunan medyasında büyük yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi Türkiye'nin hamlesini "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" başlığıyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:30:00 -
Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), "Hayalet Şehir" olarak bilinen "Kapalı Maraş"ın açılması için çalışmalara başladı. Bu gelişme Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi söz konusu gelişmeyi "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Yunan gazetesi Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağını ileri sürdü.

Şehrin baştan aşağı değişim yaşayacağı belirtilen haberde "Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi Akdeniz’in Las Vegas’ı gibi bir şey haline getirmek. Ankara'nın en büyük hedefi adanın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı