Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), "Hayalet Şehir" olarak bilinen "Kapalı Maraş"ın açılması için çalışmalara başladı. Bu gelişme Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi söz konusu gelişmeyi "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Yunan gazetesi Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağını ileri sürdü.

Şehrin baştan aşağı değişim yaşayacağı belirtilen haberde "Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi Akdeniz’in Las Vegas’ı gibi bir şey haline getirmek. Ankara'nın en büyük hedefi adanın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak" ifadelerine yer verildi.