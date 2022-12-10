Yunan medyası duyurdu: Türkiye'nin F-16'ları alması kaçınılmaz

Yunan medyası, Türkiye'nin "Piri Reis Denizaltısı" ve "F-16 Anlaşması" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin "kaçınılmaz" olarak ABD'den F-16'ları alacağını vurgulayan Yunan medyası, "Çünkü ABD'nin Türkiye'yi Rusya'nın kollarına itmek istemediğini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle ABD Kongresinde Türklere F-16'yı alacaklarına dair umut veren bir adım daha atıldı" dedi.

F-16 savaş uçaklarının seçimlere yakın bir zaman kala Türkiye'ye teslim edileceğini ileri süren Yunan medyası, "Belli ki Amerikalılar F-16'yı Türklere satmak istiyor ve bu olacak. Ama Türkler onları erken alamayacak. Amerikalılar birçok nedenden dolayı onları geciktirmek ve zaman kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Bu gecikmenin Yunanistan'ın çıkarına olmasına karşın Türkiye'nin ordusunu hızla donatmaya devam ettiğini aktaran Yunan medyası, "Bu yüzden kendimizi fazla pohpohlamamalıyız" dedi.

Türkiye'nin "Piri Reis Denizaltısı" hakkında da konuşan Yunan medyası şunları kaydetti:

"Sudaki testleri çoktan başladı. Kaynaklarımıza göre 2023'ün ilk 3 ayında önemli ölçüde ilerlemiş olacaklar ve belki yaza kadar bu denizaltı çalışır durumda olacak."

Yunan medyası, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun testlerinin de son aşamaya geldiğini aktardı.