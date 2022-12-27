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Gündem Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar
Gündem

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Arnavutluk'un Türkiye'den "Bayraktar TB2 SİHA" satın alması Yunanistan'ın ayarlarını bozdu. Yunan medyası, Arnavutluk'un bu adımla Yunanistan'a tokat attığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:01:00 - 2022-12-27 18:01:21

 yeniakit.com.tr 

Yunan medyası, Arnavutluk'un Türkiye'den "Bayraktar TB2 SİHA" satın alarak Yunanistan'a tokat attığını ifade etti.

Arnavutluk'un Türkiye'den SİHA satın almasını hazmedemeyen Yunan medyası şunları kaydetti:

"Üçüncü kez Arnavutluk'tan ve şahsen Rama'dan (Arnavutluk Başbakanı Edi Rama) tokat yiyoruz. Öncesinde Yunan-Arnavut MEB anlaşmasını Türkiye'nin isteği üzerine sonlandırdığını açıkladığındaydı. Şimdi de Erdoğan'dan Bayraktar TB2 SİHA alırken tarihin doğru tarafında olduğunu kutlayan Rama var. Bunu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Kuzey Epir ziyaretinden birkaç saat önce duyurmaktan gurur duyuyor."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rüşvet yoluyla hükümetleri ve devlet adamlarını satın aldığı iftirasını ortaya atan Yunan medyası, "Erdoğan Bayraktarlarla birlikte rüşvet veriyor ve kimse onu kontrol edemiyor. Silah sistemlerini satmalarının yanı sıra yabancı hükümetleri ve liderleri de bu şekilde satın alıyorlar" dedi.

Yunanistan'ın "Bayraktar TB2 SİHA"ların üretiminin durdurulması için harekete geçmesi gerektiği yönünde gülünç bir çağrıda bulunan Yunan medyası, "Artık bu noktada müdahale etmemiz ve (Bayraktar) üretiminin derhal durdurulmasını talep etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yunan medyası ayrıca Türkiye'ye F-16 satışını durdurmak için lobi faaliyetleri yürüten ABD'li Senatör Bob Menendez'in ABD hükümeti tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

Yunan Gazeteci Paris Karvounopoulos konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Menendez uzun zamandır tek başına uğraşıyor. (Türkiye'ye F-16 satışını durdurmak için) Ancak Biden yönetiminin Erdoğan'ın taleplerini karşılamak için başka yollar aradığı aşikar. Biden yönetiminin o jetleri (F-16) Türk rejimine vermek istediği açık. Dost ve müttefiklerimizin Türkiye ile müzakere masasına oturup bir anlaşmaya varma çabalarını hafife almamamız gerekiyor. Bir NATO yetkilisinin Türkiye ile Yunanistan'ın aynı değerde olarak nitelendirdiğini ve masaya oturmamızı tavsiye ettiğini açıkladık. Ve en kötüsü Yunan hükümeti bu çizgiyi takip ediyor ve bu emirlere itaat ediyor."

Bunun yanında Karvounopoulos, Türk savaş uçaklarının silahlı bir şekilde Ege'ye girerek Yunanistan'a karşı taciz girişimlerinde bulunduğu yalanını ortaya attı.

Karvounopoulos, "Silahlı savaş uçakları arasındaki hava muharebeleri söz konusu olduğunda hepimizin bir kazadan korktuğunu kimse göz ardı edemez. Türkiye her gün askeri olarak bize baskı yapıyor" diye konuştu.

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Yorumlar

kayserili

osmanli tokati yakinda gelecek sabirli ol yunan

Ahmet Taner

Bu yazımı bir yunan okur mu belli olmaz. Ey yunanlılar Türkiyeye bağlanın, Osmanlı döenmimdeki gibi rahat yaşayın. Küçük nufusunuzla Türkiyeye kafa tutmak aptallığı size hiç ama hiç bir şey kazandırmaz. Türkiyedeki yunan köpeği alçaklardan size hayır gelmez. Ekmek yediği çanağa pisleyen aşaılıklar sizede yar olamaz.
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