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Gündem ‘Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz’
Gündem

‘Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz’

Yıllardır algı ve karalama kampanyalarına devam eden Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi’nin internet siteleri, TEKNOFEST’i de hedef aldı. Teknoloji yarışmaları için düzenlenen TEKNOFEST’i küçük düşürmek için “damadın festivali için kasayı açtılar” başlıklı habere imza atarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından her 2 gazeteye de tokat gibi bri cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 16:12:00 -
‘Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz’

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye aleyhtarlığına birçok habere imza atan ve yıllardır algı ve karalama kampanyalarına devam eden Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi’nin internet siteleri, TEKNOFEST'e yönelik "Damadın festivali için kasayı açtılar" başlığını taşıyan skandal bir habere daha yer verdiler.

Bu duruma tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; “TEKNOFEST ‘damadın’ değil Türkiye’nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir! TEKNOFEST “damadın” değil Türkiye’nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir! Teknoloji yarışmaları için 79 ilden Rize’ye gelen 2 bin öğrenci, KYK yurdu boş dururken sokakta mı yatacaktı, üç gün aç mı duracaktı? Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz.”

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