  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunan mayın gemisi çarpışıp battı
Dünya

Yunan mayın gemisi çarpışıp battı

Yunanistan’da donanmaya ait mayın tarama gemisi NTHI Kallisto, dün sabah bir ticari gemiyle çarpışarak battı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:14:00 -
Yunan mayın gemisi çarpışıp battı

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina’da bulunan Pire Limanı açıklarında “Kallisto” adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi “Maersk Launceston” çarpıştı. Donanma gemisinin ağır hasar alarak, ikiye bölünmesi sonrası yan yattığı kaza sonrası kurtarma ekibi olay yerine gitse de gemisinin batması önlenemedi. “Kallisto” adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı
Gündem

Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!
Dünya

Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!

Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü @ Barakacity'yi Fransa devleti feshe..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay