Yunan mayın gemisi çarpışıp battı
Yunanistan’da donanmaya ait mayın tarama gemisi NTHI Kallisto, dün sabah bir ticari gemiyle çarpışarak battı.
Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina’da bulunan Pire Limanı açıklarında “Kallisto” adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi “Maersk Launceston” çarpıştı. Donanma gemisinin ağır hasar alarak, ikiye bölünmesi sonrası yan yattığı kaza sonrası kurtarma ekibi olay yerine gitse de gemisinin batması önlenemedi. “Kallisto” adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.