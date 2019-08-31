Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?

Hasan Türkmen Ankara

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, millet bütünleşti. Ancak devletin Meclisini işgal eden HDP’nin Büyük Taarruz’un yıldönümünde hiçbir kutlama yapmaması dikkat çekti. Konuya ilişkin Akit’e konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları dile getirdi: “30 Ağustos, bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olanların zaferidir. Ancak Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin asla zafer bayramı değildir. Dolayısıyla HDP, bu bayramı kutlasa şaşardık.”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Meclisimizde grubu bulunan HDP ve onun gibi düşünenler, istedikleri kadar bu ülkeye ihanet etseler dahi, Türk milleti bunların hepsinin hakkından gelecektir” dedi.