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Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?

30 Ağustoz Zafer Bayramı ruhu tüm yurtta tek vücut olarak kutlanırken, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den hiçbir ses çıkmadı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?

 Hasan Türkmen  Ankara 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, millet bütünleşti. Ancak devletin Meclisini işgal eden HDP’nin Büyük Taarruz’un yıldönümünde hiçbir kutlama yapmaması dikkat çekti. Konuya ilişkin Akit’e konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları dile getirdi: “30 Ağustos, bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olanların zaferidir. Ancak Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin asla zafer bayramı değildir. Dolayısıyla HDP, bu bayramı kutlasa şaşardık.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Meclisimizde grubu bulunan HDP ve onun gibi düşünenler, istedikleri kadar bu ülkeye ihanet etseler dahi, Türk milleti bunların hepsinin hakkından gelecektir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
  1. Ankara
  2. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  3. HDP
  4. Büyük Taarruz
  5. Akit
  6. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
  7. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer

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