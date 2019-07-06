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Yunan liderlerinin ortak düşmanı Türkiye

Yunanistan Pazar günü erken genel seçim için sandığa gidiyor. Yapılan son anketlerde Başbakan Aleksis Çipras'ın önünde olduğu gözüken Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik küstah tehditleriyle oy toplamaya çalışıyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
Yunan liderlerinin ortak düşmanı Türkiye

Pazar günü erken seçim için sandık başına giden Yunanistan'da adaylar seçim kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamasını isteyen Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının kabul edilemez olduğu söyledi. Çipras ayrıca sondajların devam etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı alacağını ifade etti.

Çipras'tan farkı yok

Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis'in durumu ise Çipras'tan farklı değil. Seçim sürecinde sürekli Türkiye düşmanlığıyla öne çıkmaya çalışan Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarına ilişkin küstah tehditler savurdu. Miçotakis, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu girişimlerin nasıl durdurulması gerektiğini biliyor ve bu güce de sahip. Ancak biz siyasetçiler, işin o seviyeye gelmemesi için uğraş vermeliyiz" dedi.

Öte yandan ülkede yapılan son anketlere göre Miçotakis'in Çipras'tan 15 puan önde olduğu gözüküyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
  1. Avrupa Birliği
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • ErenEren17 dk önce
    Ayranı yok içmeye jet ile gidiyor ......maya.Ya bu Yunanlılar gerçekten salak.
  • MuratMurat17 dk önce
    Yunanistan , fransa , avusturya , hollanda , almanya hatta avrupa komisyonu baskanligi seciminde bile turkiye karsitligi ile oy toplanmaya calisiliyor.
  • Yazının başlığı Yazının başlığı 20 dk önce
    Guldur guldur softaki cümleyi hatirlatiyor)))))
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU22 dk önce
    BİZİM İÇİMİZDEDE VAR ONLARLA AYNI FİKİRDE OLAN.PARTİ,MESLEK ODASI,DERNEK,STK...ÇOOOOOK..ONLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRENLER....
  • baklavaci faruk abibaklavaci faruk abi33 dk önce
    Derin devlet ben olsam, bunlarla oyun oynayip oyalandirirdim veya ic piyasalarini dahada karistirirdim, eger bu cipras anketlerde biraz gerideyse, bölge üzerinde anlasma yapardim bunlarindaisine gelirdi, tam su an ellerinden birsey gelmedigi icin, amerikaya, fransaya, israile, peskes cekmeye razilar petrolden gazdan pay almak icin, belki ellerinde5/1 gececek, bunlarla anlasma yapsak, tüm bölgenin yeralti rezervlerini ortak satsak, hem onlarin üzerinden avrupayada satariz, hatta 5/2 pay versek bunada razi olurlar.... diger konulardada iyi anlasabiliriz.mesela ege kiyisi bölgelerdeki sularda daha rahat ic sulardan seyahat trasnfer vesaire.
  • kayıkayı43 dk önce
    çok pirelenmiş bu it post larıııı kaşındıkca kaşınıyorlar...
  • Murat Murat 45 dk önce
    7.millon.nufusun.var.Savaș. Silahin. Dahil yok. Birde. Savaș. Bassediyorsun. Sonuç. Nolur. Savaș. Olursa. Çesarti. Yunankedinin. Aslanlana.Saldirması. Gibi. Yunanistan. Durumu

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