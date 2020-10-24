Yunan korgeneralin Türkiye korkusu: Yaşanan kriz 1974'ten bu yana en tehlikeli olanı

Yunan Korgeneral Tzoumis, lkatıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'ı psikolojik olarak çökertmek amacıyla psikolojik bir harekat savaşı yürüttüğünü söyleyen Tzoumis, "Şu anda Türkiye ile yaşadığımız kriz 1974'ten bu yana en uzun süreli olanı. Ve Türkiye ile savaşın sınırlarına ulaştığımız 1976 ve 1987'deki krizler kadar ciddi. Sanırım Türkiye'nin amacı bizi iki tatsız evrim arasında seçim yapmak zorunda kalacağımız bir duruma getirmek. Türkiye'nin kendisinin de istemediği savaş yada ulusal çıkarlarımız için zararlı olacak bir uzlaşma arasında" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeye bir sondaj gemisi daha gönderebileceğini aktaran Yunan korgeneral, "Artık bir istila savaşından ve toprakların işgalinden bahsediyoruz. Ya da Türkiye'nin bizi müzakere masasına oturtmayı amaçladığı diğer senaryodan." dedi.

Küstah bir şekilde Türkiye'nin planlı bir provokasyon yürüttüğünü iddia eden Yunan korgeneral Yunanistan'ın bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın kıta sahanlığını 12 mile çıkarmasının çok riskli bir hareket olacağını kaydeden Yunan korgeneral "Bunu yaparsak bir sonraki adıma da hazır olmalıyız." dedi.