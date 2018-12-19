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Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

Yunanistan'da bir televizyon programında Türkiye'nin arananlar listesinde yer alan teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ele alındı. Programda televizyon sunucusu TSK'nın operasyon görüntüleri karşısında korkuya kapıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:26

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK mensubu sözde üst düzey 4 teröristin yüksek teknolojili silahlarla öldürmesi, Yunan medyasında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG kamplarının temizleneceğini açıkladığı hatırlatılan haberde, her an gerçekleşebilecek harekat kapıdayken, Türk ordusunun güç gösterisi yaptığı belirtildi.

Yunan Skai TV kanalında gerçekleştirilen programda TSK'nın sınırları ötesinde 20 günlük bir zaman dilimi içerisinde F-16 jetleri ve yerli üretim SİHA'larıyla operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörde arananlar listesine attığı çizikleri sıralayan Yunan kanalı, bu teröristlerin tümünün ileri teknoloji silahlarla etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:26
  1. Pire merkezli Skai TV
  2. Yunanistan

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