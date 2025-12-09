Yunan kanalında canlı yayında Türkiye itirafı “Taş devrine döneriz” Atina Tel Aviv'in kuklası

Eski Yunan Başbakanı ve Savunma Bakanı’nın danışmanlığını yapmış olan Dimitrios Konstantakopoulos, Yunan basınından Militaire.gr’de katıldığı programda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ın Türkiye karşısındaki gerçek kapasitesine, Atina’nın yabancı bağımlılığına ve İsrail’in etkisine dikkat çeken Konstantakopoulos’un sözleri, ülkede büyük tartışma yarattı.

‘YUNANİSTAN SALDIRAMAZ’

Konstantakopoulos konuşmasında, önleyici saldırı tartışmalarının hem askeri hem diplomatik açıdan Yunanistan için felaketle sonuçlanacağını açıkça ifade ederek “Önleyici darbe başarıya ulaşmaz. İlk saldıran ülkeler en azından siyasi açıdan çok ciddi dezavantajlarla karşılaşır. Örneğin hükümet Fransa ile savunma iş birliği anlaşması imzaladı ve bu anlaşmada güvence maddeleri de var. Ama anlaşmanın sınırları Yunanistan’a yönelik bir saldırıyı kapsar, Yunanistan’ın başka bir ülkeye saldırmasını değil” dedi.

‘ATİNA DIŞA BAĞIMLI'

Yunanistan’ın iç zafiyetlerine de değinen Konstantakopoulos, “Maalesef Yunanistan’daki iki temel sorun tutarsızlık ve derin yabancı bağımlılığıdır” dedi ve Genelkurmay Başkanı’nın çıkışlarını eleştirerek, “Tarihte bir önleyici darbenin başarıya ulaştığı çok fazla örnek yoktur. Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın böyle bir açıklama yapmaması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI CESARET EDEMEZLER’

Konstantakopoulos, Yunanistan’ın Türkiye’yi “alt edebilecek” güce sahip olmadığını da açıkça dile getirerek “Yunanistan, ne kadar silahı olursa olsun, Türkiye’nin karşılık verme kabiliyetini tamamen yok edecek ezici bir darbe vurma kapasitesine sahip değil. Bunu dünyada yalnızca tek bir devlet yapabilir: İsrail. O da İran’a, Lübnan’a karşı. Türkiye’ye karşı bunu yapmaya cesaret edemezler” dedi.

‘BUNLARI YAPAN İSRAİL’

Yunan siyasetçi “Bu tür şeyleri yapan İsrail’dir ve korkarım ki muhtemelen bize de onlardan geliyor. Bunlar İsrail’den ithal edilmiş fikirler. İsrail’in bir müzakere sürecinde, baskı kurarken, Yunanistan-Türkiye rekabetini kullanmak ve gerekirse gerilimi tırmandırmak şeklinde bir çıkarı var. Bizim ise böyle bir çıkarımız yok” ifadesinde bulundu.

Daha önce kamuoyunda yaratılan yapay panikleri hatırlatan Konstantakopoulos, “Yunanistan’da bütün medya organlarına ‘Türkiye Meis’e çıkarmak yapacak.’ şeklinde bir haber sızdırıldı, bir panik havası yaratıldı. Üç gün sonra To Vima Kyriakis gazetesi bunların bir Orta Doğu ülkesinden geldiğini yazdı. O ülke de İsrail’di” dedi.

‘TEL AVİV ADINA ÇATIŞMAYA GİREMEYİZ’

İsrail medyasının söylemlerini de örnek gösteren Konstantakopoulos, “Mesela Netanyahu’ya yakın bir gazete bir süre önce ‘Kuzey Kıbrıs’ın kurtarılması için hazırlanması gereken bir plan var.’ yazıyordu. Eğer İsrail’in Türkiye ile sorunları varsa bunu kendisi çözmeli. Biz onun adına Türkiye ile çatışmaya giremeyiz” diye konuştu.

Konstantakopoulos, Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın “adaları füzelerle kilitleme” söylemlerini de hem hukuki hem askeri açıdan eleştirerek “Yunanistan Savunma Bakanı çıkıyor ve diyor ki ‘Ege adalarına füzeler yerleştireceğiz.’ Adaların askerden arındırılması meselesi Yunanistan’ın hukuki açıdan en zayıf argümanlarından biridir. Bize bu tür şeyleri yaptıran İsrail. Atina, Tel Aviv’in kuklası olmuş gibi. Yunan Silahlı Kuvvetleri’nde bir şeyler yolunda gitmiyor” dedi.

Satın alınan fırkateynlerin bile milli savunma ihtiyacı için değil, İsrail’in yönlendirmesiyle alındığını belirterek “Bir süre önce aldığımız fırkateynlerin Ege için uygun olmadığını söyledi. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’de olacaklar. Tabii pek çok kişi ‘O zaman neden aldık?’ diye soruyor. Anladım ki fırkateynlerin alımı kendi savunma ihtiyaçlarımızdan ziyade İsrail, Avrupa ve Batı ile iletişim ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Ege için korvet alınmasının daha iyi olacağı söylenmişti, fırkateyn değil. Biz fırkateyn alımını İsrail’in yönlendirmesi ile yaptık” diye konuştu.

‘BİR ŞEYLER YOLUNDA DEĞİL’

Bölgesel dengelerde Türkiye’nin önemini de kabul eden Konstantakopoulos “Türkiye ile İsrail arasında sert bir rekabet var ama açık ve dramatik bir çatışma yok ve olmayacak da. Gerçekte Batı, Rusya ve Çin’e karşı başlattığı savaşta Türkiye’ye mutlak ihtiyaç duyuyor ve ona gereken tavizleri verecek” ifadesinde bulundu.

Tüm bu süreçlerin Yunan silahlı kuvvetlerinde ciddi bir kriz yarattığını da vurgulayan siyasi isim “Tarihte ilk kez Yunan askerinin sokaklara çıktığını gördük. 1 ay içinde 3 kez. Bu da bizim silahlı kuvvetlerimizde bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor” dedi.

‘TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAZ’

Ve iki ülke arasındaki olası bir çatışmanın yıkıcılığına dair uyarıda bulunan Konstantakopoulos “Gerçekten hem Yunanistan’ın hem Türkiye’nin elindeki korkunç silahlar kullanılırsa, iki ülkede de taş üstünde taş kalmaz. İki ülke de taş devrine döner” ifadesinde bulundu.

Son olarak Yunanistan’ın dış politika kararlarını kimin etkilediğini özetleyen cümlesi ise ülkedeki durumu adeta özetle “Yunan karar vericiler rüzgar İsrail’den mi ABD’den mi esiyor diye bakıyor. Bazen iki rüzgar karışıyor ve saçmalıyorlar” dedi.