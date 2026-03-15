Pezeşkiyan ve Macron arasında kritik zirve: Bölgedeki saldırılar ele alındı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu'da tırmanan savaşı ve İran'daki ağır bilançoyu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Hamaney dahil birçok üst düzey ismin öldüğü ve saldırıların sivil sanayi bölgelerine kadar sıçradığı bir atmosferde yapıldı.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Pezeşkiyan ve Macron bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Görüşme, 28 Şubat’ta başlayan ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilinin ölümüyle sonuçlanan ABD-İsrail saldırılarının gölgesinde gerçekleşti.
İran, bu saldırılara ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn’deki hedefleri vurarak karşılık vermişti.
İranlı yetkililerin paylaştığı son verilere göre, saldırılarda ölü sayısı 1348’e, yaralı sayısı ise 17 bine ulaştı.
İki liderin görüşmesinde, müzakereler sürerken patlak veren bu savaşın durdurulması ve insani bilançonun önüne geçilmesi için atılacak adımların konuşulduğu belirtildi.