Fidan dikerken karşılaştı! Site bahçesinde insan kafatası bulundu
Fidan dikerken karşılaştı! Site bahçesinde insan kafatası bulundu
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli Körfez'de bir sitenin bahçesinde fidan diken vatandaşlar toprağın altında insan kafatası ve iskelet parçaları buldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde site bahçesinde yapılan çalışma sırasında ortaya çıkan kemikler mahallede paniğe neden oldu.

Güney Mahallesi Tarih Sokak'ta dün site sakinlerinden Gören Özbudak (51), bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti. İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Site sakinlerinden Gören Özbudak, kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini ve mahallelinin tedirgin olduğunu söyledi. Bahçede yaptıkları çalışma sırasında tesadüfen kemiklere denk geldiklerini anlatan Özbudak, "Dün site sakini bir arkadaşla bahçeye fide ektik. Kablo düzeltecektik. O sırada bir şey fark ettim. İlk önce hayvan kemiği zannettim, çubukla baktım insan kafatası olduğunu gördüm. Polislere haber verdik. Geldiler kafatasını aldılar. Site sakinleri olarak tedirgin olduk. Çocuklar tedirgin oldu, dışarı çıkamıyorlar. Gece işten gelen kadınlar da korkudan bu tarafa doğru bakamıyorlar" dedi.

İlk incelemelerde alanın geçmiş yıllarda eski bir mezarlık olabileceği ihtimali üzerinde durulmasına rağmen bu iddiaya katılmadıklarını söyleyen Özbudak, "Burada eskiden ikamet etmiş yaşlı insanlar var. Ben de 51 yaşındayım, böyle bir şeye şahit olmadım. Çocukluğumda buralarda oynardım. Yaşlı insanlar da burada mezarlık olduğuna dair bir şeye şahit olmadı. Kafa iskeletinden ziyade gövde iskeletleri de dökülmeye başladı. Mahalleli tedirgin oldu" diye konuştu. Site sakinleri, şüphelerin ve korkunun giderilmesi için yetkililerden kapsamlı kazı ve araştırma yapılmasını istedi.

