Yapıcıoğlu Diyarbakır’da konuştu: ABD imparatorluğunun çöküşü olur

​HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır İl Teşkilatı ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Burada teşkilat mensuplarına hitap eden Yapıcıoğlu; küresel emperyalizmin başını çeken ABD›nin bölgedeki politikaları, sömürü düzeninin aracı olan dolar hegemonyası ve İran üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

​İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişler için petrolün dolar yerine Euro ile alınması şartını koşmasının ABD için sonun başlangıcı olabileceğini belirten Yapıcıoğlu, küresel sömürü çarkının nasıl işlediğine dikkat çekti.

​Uluslararası piyasada ticaretin, kurulan SWIFT sistemi üzerinden ABD’ye haraç ödenerek yapılabildiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

​“Petrolün uluslararası piyasadaki fiyatı dolarladır. Uluslararası ticareti yapmak için de SWIFT sistemi aracılığıyla ABD’ye komisyon ödenmektedir. Uluslararası piyasada kim kiminle ticaret yaparsa yapsın, ABD’ye komisyon ödemek zorunda. Böyle bir sistem kurmuşlar. Şimdi dünya aldığı malları dolar ile değil de kendi milli paraları ile alırsa ya da altın esaslı bir para birimi kurup onunla alışveriş yaparsa ve merkez bankalarındaki rezervleri dolar yerine altına çevirirlerse bu, ABD imparatorluğunun çöküşü olur.”

ABD’nin sadece İslam coğrafyası için değil, tüm insanlık için bir bela olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, “Sadece Filistin’in değil, sadece bölge ülkelerinin değil, sadece Müslümanların değil, emin olun bütün dünyanın başına bela olmuşlar. Eğer bunlar yıkılırsa bütün insanlık bunlardan kurtulacak. Onların yaptığı zulümler artık Gayretullah’a dokunur noktaya geldi. Küçük bir kıvılcım ile bu mümkündür.” şeklinde konuştu.

​Konuşmasının devamında, ABD’nin İran’a olası bir kara müdahalesine dair tartışmalara ve eski ABD Başkanı Trump’ın “Eğer Kürtler İran’a saldırmak isterse bu harika olur” şeklindeki skandal sözlerine de değinen Yapıcıoğlu, emperyalistlerin Kürtler üzerinden yaptığı hesaplara şu sözlerle tepki gösterdi:

​“Trump’ın açıklamasına biz de cevap olarak ‘Kürtler senin babanın uşağı değiller, senin kara gücün de değiller’ dedik. 1 milyon 648 bin kilometrekare olan bir yere sen asker çıkarıp orayı zapt edebileceğini düşünüyorsan demek ki zırdelisindir.”

​Gelen tepkiler üzerine ABD cephesinin geri adım atmak zorunda kaldığını ifade eden Yapıcıoğlu, “Etrafındakilerin uyarması neticesinde Trump, ‘Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim’ dedi. Sanki Kürtler onun emrine amade şekilde bekliyorlarmış gibi...” diyerek konuşmasını sonlandırdı.