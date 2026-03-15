Gümüşler’de gönül sofrası! Belediye çalışanları kendi maaşlarıyla iftar verdi!

Niğde [Akit] - Gümüşler Belediyesi çalışanları ve belediye meclis üyelerinin kendi imkânlarıyla düzenlediği iftar yemeğinde yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Gümüşler Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına kasaba halkı yoğun ilgi gösterirken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna Niğde

“BU SOFRA BELEDİYE BÜTÇESİNDEN DEĞİL, GÖNÜLLERDEN”...

Programda konuşan Bayram Uzan, Ramazan ayının toplumsal dayanışma açısından önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek Peygamber Efendimizin “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” sözünü hatırlattı.

Başkan Uzan, bu anlayışın toplumda yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

“Belediye çalışanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz bir araya gelerek kendi maaşlarımızdan katkı sağladık. Amacımız Ramazan’ın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak ve aynı sofrada buluşmaktı.” dedi.