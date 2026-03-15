İstanbullular dikkat! İlber Ortaylı'nın cenaze programı sebebiyle bu yollar yarın kapalı
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı sebebiyle yarın İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı nedeniyle İstanbul’da trafik düzenlemesi yapılacak. Sabah saat 09.00'dan itibaren program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.
