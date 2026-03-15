Katar, BAE ve Ürdün liderleriyle görüştü! Sisi’den kritik telefon diplomasisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki gelişmeler üzerine Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün liderleriyle telefon diplomasisi yürüttü.

Yazılı açıklama yapıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinde Ürdün'ün yanı sıra Körfez'deki Arap ülkelerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alması ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar, BAE ve Ürdün liderleriyle görüşmelerinde, Mısır olarak İran'dan Arap ülkelerini hedef alan saldırıları reddettiklerini ifade ederek, söz konusu ülkelerin halklarıyla dayanışmalarını vurguladı.

Ürdün ve Körfez'deki ülkelerin güvenlik ve istikrarını korumak için Mısır'ın gerekli destekleri sunmaya hazır olduğunu aktaran Sisi, ayrıca bölgedeki savaşın son bulması için Mısır'ın sarf ettiği bölgesel ve uluslararası çabaları anlattı.

Körfez güvenliğinin Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Sisi, mevcut zorluklarla mücadele etmek ve bunların üstesinden gelmek için ortak eylemin güçlendirilmesi ve Arap ülkelerini hedef alan her türlü saldırıya karşı yanıt verilmesini sağlayacak şekilde kolektif Arap ulusal güvenliği kavramının hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.