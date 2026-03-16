Merak edilen rakamlar paylaşıldı! İran yağmur gibi füze ve İHA fırlattı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ve İsrail hedeflerine şimdiye kadar yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı.
İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.
İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.
Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.