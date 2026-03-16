Dünya
Merak edilen rakamlar paylaşıldı! İran yağmur gibi füze ve İHA fırlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ve İsrail hedeflerine şimdiye kadar yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.

Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.

İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.

Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

