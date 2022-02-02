Yunan kanalı değil TELE1! Skandal sözler: Kızların başları bağlı, erkekler takkeli... Dünya için çok tehlikeli!

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar TELE 1 ekranlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları eğitimini hedef aldı. Kongar, 4-6 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında eğitim görmesini 'beyin yıkanması' olarak tanımlayarak akla ziyan açıklamalarda bulundu.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, 18. Dakika programında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Emre Kongar, 4 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında eğitim görmesini beyin yıkanması olarak tanımlayarak okul öncesi Kur'an kurslarını hedef gösterdi.

Kur'an kurslarını hedef aldı

Emre Kongar programda siyasette çocukların kullanılması konusu hakkında görüşlerini açıklarken konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarına getirdi.

"Kızların başları bağlı, erkekler takkeli..."

Kongar'in ifadeleri şu şekilde:

"Resmen yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi girişimleriyle okul öncesi eğitim çerçevesinde o yaşta 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde bunların da okul öncesi eğitimden resmi eğitimden sayılması girişimleri falan var. Ayrıca sosyal medyada başka şeyleri de görüyoruz. Hakikaten sabi sübyan dediğimiz bebelerin, efendim kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli, hepsi beyaz cübbeli sokaklarda dolaştırıldıkları bir gösteri mahiyetinde yürüttürüldüklerini filan görüyoruz.

"Bütün dünya için çok tehlikelidir"

İşte burada öyle eğitimle başladığınız takdirde benim çocukların siyasette kullanılmasının totalitarizm olarak tanımlamanın temellerini atmış oluyorsunuz. Bu bugünkü Türkiye için de yarınki Türkiye içinde ve bütün dünya içinde çok tehlikelidir."

"Çocukların beyinleri yıkanıyor"

Kongar, Kur'an kurslarındaki çocukların Kur'an eğitimi alarak beyinlerinin yıkandığını şu sözlerle belirtti:

"Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferin alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl bir davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor. Bunu yapmasınlar, çocuklarımızın beyinleriyle ve kalpleriyle oynamasınlar."

CHP'li Özl 'ortaçağ zihniyeti' demişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için "Ortaçağ zihniyeti" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in skandal sözlerine çığ gibi tepki yağmıştı.