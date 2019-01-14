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Yunan Kabinesi'nde Hulusi Akar modeli!

Yunanistan'da istifa eden Savunma Bakanı Kammenos'un yerine atanan Genelkurmay Başkanı Apostolakis ile görüşen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bunun hem yerel hem de dış politika açısından bir mesaj olduğunu söyledi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:17
Yunan Kabinesi'nde Hulusi Akar modeli!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile isim anlaşmazlığı meselesini gerekçe gösterip dün istifa eden Savunma Bakanı Panos Kammenos'un yerine atadığı Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile bir araya geldi.

'Hem dışarı hem içeri mesaj'

Çipras, genelkurmay başkanının savunma bakanı görevine getirilmesinin hem dış hem de yerel düzeyde açık bir mesaj olduğunu söyledi. Çipras, "Bu atama aynı zamanda Yunanistan'ın egemenlik haklarının savunulmasıyla ilgili de şu mesajı veriyor: Biz birlik olmuş vaziyetteyiz, egemenliğimizi bozmaya çalışacak herhangi bir şey yapmaya çalıştıklarında karşılarında bu şekilde duruyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Çipras'ın ardından söz alan Apostolakis de görevini ‘siyasi partilere uzak durarak' icra edeceğini vurguladı, bu ‘yüce onur' için Çipras'a teşekkür etti.

Güvenoyu isteyecek

Çipras güvenoyu isteyeceğini açıklarken, "Dört yıl boyunca samimi ve temiz bir işbirliğimiz oldu, ancak değişik siyasi ailelerden geldiğimiz herkesçe bilinen bir şey. Birlikte birçok şey başardık. Ülkeyi memorandumlardan çıkardık, zayıf kitlelere destek olduk, adaletin uygulanmasına önem verdik. Bütün bunlar için Panos Kammenos'a teşekkür etmek isterdim. Bana sunduğu istifa kararını kabul ettim, yerine Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis atandı. Ülkemizin çevrede güvenlik sağlayan bir güç olması hedefimizdir. Bu konuda yapılması gerektiğine inandıklarımı sonuna kadar destekleyeceğim. Seçimlerin gerçekleşeceği Ekim ayına kadar çizdiğimiz programı yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Güvenoyu ile ilgili çalışmaların Salı günü başlaması ve Perşembe günü tamamlanması bekleniyor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:17
  1. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
  2. Savunma Bakanı Panos Kammenos
  3. Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis
  4. Yunanistan
  5. Yunanistan'da kabine değişikliği
  6. Hulusi Akar modeli

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