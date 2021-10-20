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Gündem Yunan, İsmail Saymaz'ın tavrını görse kendinden zanneder!
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Yunan, İsmail Saymaz'ın tavrını görse kendinden zanneder!

Yunanistan, GKRY ve Mısır'ın Türkiye ile ilgili küstah açıklamasında tarafını belli eden İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye düşmanlığı sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 01:34:00 - 2021-10-20 01:37:56
Yunan, İsmail Saymaz'ın tavrını görse kendinden zanneder!

İsmail Saymaz, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır'ın Türkiye'ye dair küstah bildirisiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta Yunan sevdasını açığa çıkardı.

3 ülkenin Türkiye karşıtı bildirisini haklı bulan Saymaz, bir de buna gerekçe gösterdi.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:

 


Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır arasında Atina'da 9. Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirvenin ardından 3 ülke ortak bildiri yayımladı.

Yunanistan, GKRY ve Mısır'dan küstah açıklama

Türk araştırma gemilerinin Kıbrıs Adası yakınlarında yaptıkları sondaj ve sismik araştırmaları tarafların kabul etmediği aktarılan bildiride, Türkiye'nin bölgede "uluslararası hukuka uymayan provokatif eylemlerde bulunduğu" iddia edilerek, buna son verilmesi istendi.

Miçotakis haddini aştı: Türkiye tehdit oluşturuyor

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşularına bakışının bölgede barış için bir tehdit olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını" ileri sürdü.

3 ülkenin küstah açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Türkiye’den bildiriye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır'ın ortak bildirisine ilişkin, "Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik." ifadesini kullandı.

 

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