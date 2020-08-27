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Gündem Yunan generalden çarpıcı itiraf: Türkiye'ye karşı pek fazla bir şey yapamayız
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Yunan generalden çarpıcı itiraf: Türkiye'ye karşı pek fazla bir şey yapamayız

Yunanistan'ın Türkiye karşısında çaresiz kaldığını itiraf eden Yunan general, Türkiye'nin baskın taraf olduğunu ve ülkesinin bu konuda pek fazla birşey yapamayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:52:00 - 2020-08-27 12:12:49

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Türkiye'yi durdurmak için her yolu deneyen Yunanistan, bölgede müttefik arayışı içerisine girdi. Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den yardım talep eden Yunanistan Türkiye karşısında umduğu desteği bulamadı. Öte yandan aklınca Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Yunanistan içi boş tehditler savurarak "biz güçlüyüz" mesajı vermeye çalıştı.

Bir yandan Türkiye'ye dayılanan diğer yandan ise ne yapacağını kara kara düşünen Yunanistan'ın bu gülünç hali ülkede tartışma konusu oldu.

"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunan general katıldığı bir televizyon programında ülkesinin Türkiye karşısında çaresiz kaldığını itiraf etti.

Yunanistan'ın Türkiye'yi ve bölgedeki SİHA'larını geri püskürtmediğini aktaran Yunan general, "Türkler bu sistemleri özellikle kullanıyor. İnsansız uçakları engellemek için savaş uçakları uçuruyoruz. Türkiye'nin kendi İHA'larını tasarlama ve inşa etme kabiliyetine sahip olduğu gerçeğini gözden kaçırmamamız gerek. Mevcut aşamada Yunanistan bu tür sistemleri ABD ve İsrail'den temin etme sürecindedir." diye konuştu.

Bir F-16 kaldırmanın bir insansız hava aracına (İHA) kıyasla daha maliyetli olduğunu ve bu durumun Yunanistan'a ekonomik açıdan ciddi zarar verdiğini belirten Yunan general, "İnsansız hava aracının amacı bu. Malzemesi ucuz ama etkili" dedi.

Türkiye'nin İHA'larla Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia eden Yunan general "Bu İHA'lar bizim jetlerimiz tarafından engelleniyor. Burada oluşturulan ekonomik dengesizlik ve krizin tırmanmasıyla bir savaş uçağının düşmesi tehlikesinin yanı sıra bazı soru işaretleride var. Mesela dronalr rotalarını koruyorlar mı ve uzaklaşmazlarsa neler oluyor? Onları vuracak mıyız? Yakıtları bitene kadar jetlerimiz takip mi edecek? Başka jetlerle değiştirilecekler mi? Eğer bir kriz istemiyorsak bence çözüm elektronik harp kullanmak." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan bedel ödemeyi göze alamadı"

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında caydırıcılıkta başarılı olmadığını ve çaresiz kaldığını dile getiren Yunan general, "Yunanistan bedel ödemeyi göze alamadı." dedi.

Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Oruç Reis sismik araştırma gemisini geri çekme konusunda ikna edemediğini belirten Yunan general, "Ankara bu hareketleri değerlendirdi ve dinamik tepki vermeye hazır olmadığımızı anladı. Yani bu Türkiye'nin sonraki hareketleri için bir endişe oluşturuyor. İleride muhtemelen tekrar bir sondaj gemisi göndermeye çalışacaklar ve bu hamle tansiyonu daha da artıracak." diye konuştu.

Türkiye baskın taraf

Türkiye'nin baskın taraf olduğunu aktaran Yunan general Yunanistan'ın bu konuda pek fazla birşey yapamayacağını ve bunu Türkiye'nin gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini kaydeden Yunan general, "Türkiye'nin amacı bizi istediği şartlarda müzakere masasına çekmektir. Türkiye diyalog istemiyor ve tek taraflı iddialarını kabul ettirmek istiyor." dedi.

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