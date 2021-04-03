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Gündem Yunan genelkurmay başkanının sözlerinin ardından Türkiye'den sert tepki: Tehdit dilini kullanarak...
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Yunan genelkurmay başkanının sözlerinin ardından Türkiye'den sert tepki: Tehdit dilini kullanarak...

Akar: "Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor."

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:35:00 - 2021-04-03 17:04:37
Yunan genelkurmay başkanının sözlerinin ardından Türkiye'den sert tepki: Tehdit dilini kullanarak...

Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Akar, "Biz bugüne kadar olan son derece makul, mantıklı politikalarımızı aksaksız, eksiksiz yürütmeye devam ediyoruz." dedi.

Akar, burada uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyaloğun esas olması gerektiğine işaret ederek "Biz olayların tırmanmasından, gerilimden yana değiliz." diye konuştu.

Türkiye'nin iyi niyetini her zaman gösterdiğini ifade eden Akar, şunları aktardı:

"Bizim yapıcı, olumlu, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen maalesef Yunan komşularımızın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyorlar. Orada tehdit dilini kullanarak kendilerince birtakım hedefler peşinde koşuyorlar. Bunların hepsinin beyhude olduğunu, bu konuda tehdidin ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize hiçbir etkisinin olmayacağını, bu yol ve yöntemlerle hiçbir çözümün ortaya çıkmadığını da her seferinde söyledik söylemeye devam ediyoruz."

Türkiye'nin ikili ilişkiler, BM, NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde karada, denizde, havada, bölge ve dünya barışına çok önemli katkılar sağladığını ve buna devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Biz istikrar, barış için gerekli katkıları yaptık, yapıyoruz fakat maalesef bizim uluslararası hukuku esas alarak yaptığımız çalışmalara karşılık Yunanlı komşularımız, sürekli bu hukuku aşındırmakta, uluslararası hukukun dışında birtakım taleplerle, söylemlerle, birtakım konuları bazı yandaşlar bulsa dahi gerçek olmayan konuları ortaya atmak suretiyle bir yere varamayacaklarını görmeleri lazım. Belki taraftar bulabilirler ama bunlar hukuka aykırı. Uluslararası hukuk belli, bunun dışında birtakım iddiaların herhangi bir geçerliliği yok. Geçici olarak bazı şeylerde bazı ilerlemeler kaydedebilirler ama bunun bir sonu olmadığını da görmeleri lazım artık. Bu konuda esas olan uluslararası hukuktur. Uluslararası Adalet Divanının kararları, bu kararların mevcudiyetini bilmemiz lazım. Uluslararası hukuka uygun olarak davranmaya çağırıyoruz muhataplarımızı. Biz biliyoruz ki uluslararası hukuk, Uluslararası Adalet Divanı diyor ki bundan önce birçok kez söylediler, 'Adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi yok, olamaz.' Bunun bilinmesi, bu esasların kabul edilmesi lazım. 'Bana göre olunca var, sana göre olunca yok' gibi birtakım yol ve yöntemlerle, birtakım aldatmacalarla, birtakım illüzyonlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Biz bu bütüncül tutumumuzu, bu diyalog çağrımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuk çerçevesindeki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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Yorumlar

hadra

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deniz

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