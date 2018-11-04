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Yunan gemisinden tehlikeli hareketler! Sahil Güvenlik harekete geçti

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan hareket eden Yunan askeri gemisinin sınır noktalarında seyretmesi Türk Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

04 Kasım 2018 Pazar 19:13
Yunan gemisinden tehlikeli hareketler! Sahil Güvenlik harekete geçti

Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarma planlarının ardından Türkiye ile Yunanistan’ın denizden en yakın sınır noktalarından birinin bulunduğu Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi.

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi önce uluslararası sularda bir süre seyretti. Daha sonra da sonra Kuşadası’nın Kadınlar Denizi açıklarında Türk karasularına da girerek seyrine devam etti.

Sisam Adası’nda konuşlandırıldı

Yunan askeri araştırma gemisinin Türk karasularına girdiği anın koordinatları radarla tespit edildi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan askeri araştırma gemisi Türk karasularından çıkarak tekrar uluslararası karasulara girdi.

Yapılan araştırmada söz konusu Yunan askeri araştırma gemisinin 12 mil ile ilgili polemiklerin ardından Sisam Adası’nda konuşlandırıldığı ve o günden beri bölgede araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 19:13
  1. Yunanistan
  2. Türk Sahil Güvenliği

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