Yunan fena tutuştu: Türkiye silah pazarını ele geçiriyor!

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Bangladeş'e silah sistemleri satmasından fena halde rahatsız oldu.

Türkiye'nin Bangladeş silah pazarını ele geçirdiğini söyleyen Theodoratos, "Türkiye Bangladeş'e 60 milyon dolar değerinde askeri malzeme sattı ve elbette bunu yapmaya hakkı var. Yunanistan'da ise son derece fakir olan Bangladeş'ten gelen yasadışı göçmenler tartışılıyor. En büyük tarihi düşmanımız olan Türkiye'den silah sistemleri ithal eden ve Yunanistan'a kaçak göçmen ihraç eden Bangladeş. 60 milyon dolarla Bangladeş'te kaç okul, kaç hastane yapılabilirdi. Bangladeş kimin tarafından tehdit ediliyor? Hindistan tarafından mı? Yoksa uzaylılar tarafından mı?" diye konuştu.

Yine Türkiye'yi suçladı

Bangladeş'in Türkiye'den silah satın almasını hazmedemeyen Theodoratos, şunları kaydetti:

"Sadece bu değil. Bangladeş'in fırkateyn programı var. Bizim programımızla aynı. Bu programın fırkateyn seviyesindeki yaklaşık 2-4 deniz platformu için fiyatı 2.5 milyar dolardan başlıyor. Bazı insanlarımız Yunanistan'ın silah sistemleri alımlarından şikayetçi. Hatta amaç savunma olmamalı dediler ama zaten bunu bize karşı belirli bir tehdidimiz (Türkiye) olduğu için yapıyoruz. Hem nitelik hem de nicelik düzeyinde sürekli yükselen bir tehdite karşı. Peki Bangladeş'in bahanesi nedir? Bangladeş'in iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece bazı rakamları ve Türkiye'nin şu anda yasadışı göçmen gönderen bir ülkede sahip olduğu etkiyi göstermek istiyoruz."

Her zaman olduğu gibi yine Türkiye'yi suçlayan Yunan spiker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu insanlar öylece buraya gelmiyor. Türkler bunu bize karşı yapıyorlar. Ulusal egemenliğimizi parçalamak için. Yasadışı göç tehdidinin kullanıldığı hibrit bir mücadele. Sadece bu mu? Hayır. Hulusi Akar'ın Bangladeş ziyareti sırasında İstanbul sınıfı fırkateyn, Bangladeş Donanmasına teklif edildi. Tabi bu rekabete başka ülkeler de giriyor. Türkler onlara 300 km menzilli gemisavar füzeleri olan Atmaca'yı vereceğini de söylüyor. Ayrıca Türkler, Bangladeşlilere hava savunma sistemleri satma şansı vereceklerini söylüyorlar. Tüm bunlar Yunanistan'ın yasadışı göçmen ithal ettiği bir ülke ile konuşuluyor ve planlanıyor. Bu kabul edilemez bir durum."