Yunan dostu muhalefete Tunç’tan sert tepki!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı her türlü yolu kendine mubah gören muhalefet partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan’a “Bir gece ansızın gelebiliriz” uyarısına karşı harekete geçti. Muhalefetin söz konusu tavırlarına tepki ise TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’dan geldi.

Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yapığı paylaşımda, “Yunanistan’ın tahrikleri ve adaların Uluslararası Hukuka aykırı bir şekilde silahlandırılmasına “bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek haklı tepkisini gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a cevap Yunanistan’dan önce CHP sözcülerinden geliyor maalesef. Sırf, R. Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı için kendi ülkesine muhalif olan bir ana muhalefet örneği, dünyada yok maalesef. En büyük şansızlığımız gayri milli bir muhalefete sahip olmamız. En büyük şansımız ise gayri milli muhalefetin farkında olan aziz milletimizin olması” ifadelerini kullandı.