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Yunan devleti kilisenin mal varlığına çöktü

Yunanistan Araştırma ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu, kilise ve devlet arasındaki gelişmeler hakkında "Hükümet yeni anayasa kapsamında Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi planlıyor" açıklamasında bulundu.

23 Kasım 2018 Cuma 13:53
Yunan devleti kilisenin mal varlığına çöktü

Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu, "Hükümetin, Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi" planladığını söyledi.

Gavroğlu, Yunan Devlet Televizyonu'nda (ERT) katıldığı bir programda, hükümetin planladığı anayasa değişikliği kapsamında devlet ile din işlerinin düzenlenmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Yunanistan'da devlet ile kilisenin rollerinin ayrılması meselesinin yıllardır süren bir tartışma olduğunu ifade eden Gavroğlu, bunun kolay çözülecek bir konu olmadığını kaydetti. Gavroğlu, bu konuda birçok teklif bulunduğunu ancak hükümetin meselenin düzenlenmesinde diyalog yolunu tercih ettiğini belirterek, "Devlet ve kilisenin farklı rolleri bulunuyor. Bunun tarihi sebepleri ve devamlılığı var. Bunları bir anda ayıramazsınız." dedi.

"İki taraf da kazançlı çıkacak"

Devlet ve kilise arasındaki ilişkilerde sürüncemede bulunan bir dizi tarihi belirsizlikler bulunduğunu söyleyen Gavroğlu, bunlardan birinin kilisenin mal varlığı meselesi olduğunu söyledi. Gavroğlu, "Hükümet yeni anayasa kapsamında Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi hedefliyor. Kilisenin mal varlığının belirlenmesi ve tartışmalı mülkiyetlerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bundan iki taraf da kazançlı çıkacak." diye konuştu.

Yunanistan'da din görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Gavroğlu, yeni anayasada din görevlilerinin emeklilik ve iş haklarının korunacağını ve maaşlarının devlet tarafından karşılanmaya devam edeceğini belirterek, "Devlet, din özgürlüğünün güvencesidir, yeni anayasada bu vurgulanacak." ifadelerini kullandı. Gavroğlu, bu konuda Kilise yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, iki ay içerisinde ilgili tasarının mecliste onaylanarak kanun haline getirilmesinin planlandığını kaydetti.

Hükümetin planladığı anayasa değişikliği kapsamında kısa bir süre önce Başbakan Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronimos görüşmesinde taraflar arasında devlet ile din işlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir mutabakat sağlandığı açıklanmıştı.

Başbakan Çipras, konuya ilişkin açıklamasında, kilise ve devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ettiğini ifade ederek, kiliseye ait mülkler ve yükümlülüklerin iki taraf arasında ortaklaşa paylaşılmasını ve din adamlarının bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını planladıklarını belirtmişti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:53
  1. Kilis
  2. Kostas Gavroğlu
  3. Yunanistan
  4. kilise

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