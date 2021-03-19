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Gündem Yunan casustan bomba Türkiye itirafı: Bizi yendiler
Gündem

Yunan casustan bomba Türkiye itirafı: Bizi yendiler

Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Türkiye'nin istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:51:00 - 2021-03-19 16:52:32

 yeniakit.com.tr 

Yunan Casus Savvas Kalenderidis canlı bağlantıyla katıldığı bir programda Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden görüşmeler hakkında konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılacak görüşme öncesi Ankara'nın Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne bir not gönderdiğini söyleyen Yunan sunucu, Kalenderidis'e "Kısaca Türkiye MEB'imizin bulunduğu bölgede izin almadan bir araştırma yapmanıza izin vermeyiz dediler. Bu açıklamayı keşif temaslarının başlamasından sadece birkaç saat önce yapıyorlar bu genel olarak ne anlama geliyor?" sorusunu yöneltti.

Kalenderidis konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu nota elektriği İsrail'den Kıbrıs'a, Girit'e, Mora ve Avrupa'nın geri kalanına aktaracak bir elektrik akımı borusu olan euroconnector ile ilgilidir. Doğu Akdeniz'den geçmek zorunda kalacakları için Türkiye bu notayı gönderiyor. Bu bölgenin Türkiye'nin ilgilendiği deniz alanı olduğunu, Türk kıta sahanlığı olduğunu tescil ettirmek ve göstermek için. Bu 3 ülkenin Türkiye'den izin alması gerekiyor. Kısaca İsrail, Yunanistan ve AB Türkiye'den izin istemeli diyorlar."

Ankara'nın 28. meridyenin doğusundaki ve Mısır MEB'inin kuzeyindeki tüm bölgenin Türkiye'ye ait olduğunu tescillemek istediğini söyleyen Yunan casus, "Bu bizim için kötü br işaret" dedi.

Uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege'de bulunan adaları silahlandıran Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden gelen Savvas Kalenderidis, ikiyüzlü bir şekilde Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına uymayacağını iddia etti.

"Türkiye hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti"

Türkiye'nin bölgede Kıbrıs'ın MEB'ini ve Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiğini ileri süren Kalenderidis, "Maalesef istikşafi temaslar ile Türklere hoşgörü kağıdı verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti." diye konuştu.

Türkiye'nin diyalogdan ve çözümden yana olmadığını ve bölgedeki statükoyu değiştirmeyi amaçladığını ileri süren Kalenderidis, "Türkiye istikşafi görüşmeleri gerçekten istemiyor" dedi.

Türkiye'nin stratejisi bu

Türkiye'nin istikşafi görüşmeleri kullanarak Yunanistan'ı müzakere masasına oturtmayı istediğini söyleyen Yunan casus, "Bizi müzakere masasına oturtup masaya istedikleri tüm konuları yerleştirmek... Türkiye'nin stratejisi budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini düzelterek önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığını ifade eden Kalenderidis şunları kaydetti:

"Maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak"

"Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerdeki hatası sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Sadece gemilerin Kıbrıs ve Yunan MEB'inden çekilmesini şart koyduk. Ancak Türk-Libya anlaşmasını, Mavi Vatan'ı veya Çeşme gibi diğer araştırma gemilerini şart koşmadık. Şimdi maalesef bir provokasyon dönemi yaşıyoruz. Türkiye istikşafi temaslar yoluyla AB'nin kapısını açtı. Ve maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak."

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