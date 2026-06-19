  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hammaddesi beyaz kendi siyah! Lastiklerin neden aynı renkte olduğu belli oldu! Kahramanmaraş Unesco'nun 'Edebiyat şehri' oldu: Yedi Güzel Adam'ın şehri İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı... Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek! 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti... Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City için isimler netleşmeye başlıyor! Yakında diyerek müjdeyi verdi... Orta saha güçleniyor: Beşiktaş resmi teklif yaptı: L'equipe teklifi açıkladı Her şey ormanlarımız için! ‘Ateş savaşçıları’ sezona hazır
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Pratik olsun diye mutfağa koyulan o cihazlar tehlike saçabilir...

#1
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Son dönemin en çok satılan cihazlarından birinin yol açtığı bu korkunç patlama, herkesi 'Ya bizimki de patlarsa?' korkusuna sevk etti. Uzmanlar hava fritözü (airfryer) kullananlara hayati uyarıda bulundu…

#2
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Son dönemde neredeyse her evin mutfağında yerini alan, daha sağlıklı ve hızlı yemek yapma vaadiyle kapış kapış satılan hava fritözleri (Airfryer), bu kez kolaylık değil dehşet saçtı. Bir ailenin "pratik olsun" diye aldığı cihaz, çalıştırıldıktan kısa süre sonra bomba gibi patlayarak mutfağı yerle bir etti. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, geriye küle dönmüş bir mutfak ve mağdur bir aile kaldı.

#3
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Yaşadığı dehşeti anlatan mağdur vatandaş, "Evimde bir patlama yaşandı, mutfağım şu an komple yok. Rezidansın patlaması nedeniyle çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım," diyerek isyan etti.

#4
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Benzer bir mağduriyet yaşayan bir başka vatandaş ise tehlikenin boyutunu, "Görümcem aldı, cihaz fişe takılıyken içindeki kek patladı. Çok zararlı ve çok tehlikeli," sözleriyle özetledi.

#5
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Mutfakları savaş alanına çeviren bu patlamaların ardından gözler uzmanlara çevrildi. Herkes "Bizim evdeki cihaz da patlar mı?" sorusunun yanıtını ararken, uzmanlar hayati uyarılarda bulundu.

#6
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Yapılan incelemelere göre patlamaların arkasında iki büyük ihmal yatıyor: Yetersiz temizlik ve eski elektrik tesisatı.

#7
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Cihazın iç yapısını işaret eden uzmanlar, hava sirkülasyonunu sağlayan kanal yapılarına dikkat çekti:

#8
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

"Cihazın önünde, arkasında ve iç kısmında kanal yapıları bulunur. Eğer bu kanalları tıkayan yağ gibi yapılar varsa, buraların çok iyi temizlenmiş olması lazım. Temizlenmeyen yağ kalıntıları kanalları tıkayarak patlamalara doğrudan zemin hazırlıyor."

#9
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Patlamalardaki tek etken sadece cihaz içi temizlik değil. Elektrikli ev aletleri uzmanlarına göre, bu tarz yüksek enerji tüketen cihazları kullanmadan önce mutlaka evin elektrik tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor.

#10
Foto - 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Hava fritözleri, hızlı ısı üretebilmek için anlık olarak aşırı akım çeken cihazlardır. Sabah' a göre; Eğer kullanılan evdeki elektrik tesisatı eskiyse veya bu tür güçlü cihazlarla uyumlu değilse, ısınma anında kablolarda ve prizlerde çok ciddi deformasyonlar meydana geliyor. Bu durum, ilerleyen zamanlarda tesisatın kısa devre yapmasına, cihazın elektrik aksamının patlamasına ve evleri yangına karşı tamamen korumasız bırakmaya zemin hazırlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama
Dünya

Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları; Ramallah'ın kuzeyindeki..
Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Gündem

Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre; Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. ..
Güneş ve Ay aynı karede!
Yaşam

Güneş ve Ay aynı karede!

Van’da gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay’ın aynı karede belirmesiyle gökyüzünde etkileyici görüntüler oluştu...
Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı
Gündem

Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan oyun platformu Roblox, yeniden..
Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!
Dünya

Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanlar..
Antalya’da korkutan deprem
Gündem

Antalya’da korkutan deprem

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23