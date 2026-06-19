'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...

Son dönemde neredeyse her evin mutfağında yerini alan, daha sağlıklı ve hızlı yemek yapma vaadiyle kapış kapış satılan hava fritözleri (Airfryer), bu kez kolaylık değil dehşet saçtı. Bir ailenin "pratik olsun" diye aldığı cihaz, çalıştırıldıktan kısa süre sonra bomba gibi patlayarak mutfağı yerle bir etti. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, geriye küle dönmüş bir mutfak ve mağdur bir aile kaldı.