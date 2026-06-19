'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...
Pratik olsun diye mutfağa koyulan o cihazlar tehlike saçabilir...
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Pratik olsun diye mutfağa koyulan o cihazlar tehlike saçabilir...
Son dönemin en çok satılan cihazlarından birinin yol açtığı bu korkunç patlama, herkesi 'Ya bizimki de patlarsa?' korkusuna sevk etti. Uzmanlar hava fritözü (airfryer) kullananlara hayati uyarıda bulundu…
Son dönemde neredeyse her evin mutfağında yerini alan, daha sağlıklı ve hızlı yemek yapma vaadiyle kapış kapış satılan hava fritözleri (Airfryer), bu kez kolaylık değil dehşet saçtı. Bir ailenin "pratik olsun" diye aldığı cihaz, çalıştırıldıktan kısa süre sonra bomba gibi patlayarak mutfağı yerle bir etti. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, geriye küle dönmüş bir mutfak ve mağdur bir aile kaldı.
Yaşadığı dehşeti anlatan mağdur vatandaş, "Evimde bir patlama yaşandı, mutfağım şu an komple yok. Rezidansın patlaması nedeniyle çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım," diyerek isyan etti.
Benzer bir mağduriyet yaşayan bir başka vatandaş ise tehlikenin boyutunu, "Görümcem aldı, cihaz fişe takılıyken içindeki kek patladı. Çok zararlı ve çok tehlikeli," sözleriyle özetledi.
Mutfakları savaş alanına çeviren bu patlamaların ardından gözler uzmanlara çevrildi. Herkes "Bizim evdeki cihaz da patlar mı?" sorusunun yanıtını ararken, uzmanlar hayati uyarılarda bulundu.
Yapılan incelemelere göre patlamaların arkasında iki büyük ihmal yatıyor: Yetersiz temizlik ve eski elektrik tesisatı.
Cihazın iç yapısını işaret eden uzmanlar, hava sirkülasyonunu sağlayan kanal yapılarına dikkat çekti:
"Cihazın önünde, arkasında ve iç kısmında kanal yapıları bulunur. Eğer bu kanalları tıkayan yağ gibi yapılar varsa, buraların çok iyi temizlenmiş olması lazım. Temizlenmeyen yağ kalıntıları kanalları tıkayarak patlamalara doğrudan zemin hazırlıyor."
Patlamalardaki tek etken sadece cihaz içi temizlik değil. Elektrikli ev aletleri uzmanlarına göre, bu tarz yüksek enerji tüketen cihazları kullanmadan önce mutlaka evin elektrik tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor.
Hava fritözleri, hızlı ısı üretebilmek için anlık olarak aşırı akım çeken cihazlardır. Sabah' a göre; Eğer kullanılan evdeki elektrik tesisatı eskiyse veya bu tür güçlü cihazlarla uyumlu değilse, ısınma anında kablolarda ve prizlerde çok ciddi deformasyonlar meydana geliyor. Bu durum, ilerleyen zamanlarda tesisatın kısa devre yapmasına, cihazın elektrik aksamının patlamasına ve evleri yangına karşı tamamen korumasız bırakmaya zemin hazırlıyor.
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