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Gündem Yunan casustan bomba itiraf: Türkler artık Batı'ya ihtiyaç duymayacak kadar ilerledi
Gündem

Yunan casustan bomba itiraf: Türkler artık Batı'ya ihtiyaç duymayacak kadar ilerledi

Türk savunma sanayii hakkında konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, "Türk savunma sanayisi artık Batı'ya ihtiyaç duymayacak kadar ilerledi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 23:27:00 - 2022-11-18 23:27:59

 yeniakit.com.tr 

Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Türk savunma sanayinin Batı'ya ihtiyaç duymayacak kadar ilerlediğini itiraf etti.

Bir televizyon programına konuk olan Savvas Kalenderidis, "Türkiye'nin giderek daha kayda değer milli bir savunma sanayii elde etmesi ona güven veriyor. Füze testleriyle yaptığı güç gösterisi Yunanistan'a ve NATO müttefiklerine karşı bu güvenin işareti. Yavaş yavaş Türkiye Batılılara diyor ki: Size ihtiyacımız yok. Bu askeri testler Yunanistan ve NATO'ya karşı ulusal güveni gösteriyor. F-16 ve bir dizi başka siyasi mesele hakkında mesajlar gönderiyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin ABD ile ciddi sorunlar yaşadığını söyleyen Kalenderidis, şöyle devam etti:

"Sadece F-35 ve F-16 değil aynı zamanda ABD'nin Suriye'de ısrarla izlediği politika nedeniyle. Türkiye'nin gücü olsaydı Amerika'ya saldırırdı ama bu yeteneğe henüz sahip değil. Yani bir dizi sorun var ve bu da Türkiye'nin belirli yönlerde bazı mesajlar vermek istemesine neden oluyor. Ancak tekrar söylemeliyim ki Türkiye kendi savunma sanayisine kavuşmuştur. Bunun içinde füze ve SİHA üretebilme yeteneği de var. Bunların Ukrayna'daki savaşta önemini gördük. Bu özellikle Yunan devletinin, ilgili servislerin, hükümetin ve muhalefetin dikkatini çekmeli. Bu prosedürde tüm taraflara ihtiyaç var. Gelecekte tatsız olaylar yaşamamak için çözüm bulunması gerekiyor."

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Yorumlar

ümitt

çözüm basit, 12 adalar ve giriti alalım şimdilik bize yeter. Sonrasına sonra bakarız...

Cokdan sollardık batıyı

Bu ülkede siyonist oyuncuları dinini vatanını paraya satan masonlar olmaza idi. 1980 telsiz yapan radyocunun hapse atıldıgını biliriz. Konya da rahmetli tüfek ustası bir abide silah yapma kabiliyetini görüp M.K.E. almak yerine iş yerini kapatmaları v.s. dünyada ilk 8 Atar topu M.K.E. yapıp 1980 ihtilalınde arşivlere bakın. Zarar etti diye evrenin kapatma emri vermesi. Ama Allaha şükür reis geldi de. Bu işler bitti hamd olsun. Bir de yurt ici ekibi harika olsa idi. Bizi artık rabbim mason uşaklardan korusun. Yurt ici yurt dışı düşmandan ve icimizdeki mason bürokrat iş adamı milletvekilinden korusun.
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