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Yunan botundan alçak taciz! Silah çektiler

Aydın'da denize açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildi. Türk balıkçılar, bölgeden geri dönmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:39:00 - 2020-07-22 16:41:34
Yunan botundan alçak taciz! Silah çektiler

Aydın Didim açıklarında geçtiğimiz pazar günü denize açılan Türk balıkçılar uluslararası suda avlanmak için ağ attı.

Bölgede bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk balıkçılara silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi.

Balıkçılar uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalıştı.

Ancak Yunan askerleri botu engelleyerek taciz etmeye başladı. Türk balıkçılar daha sonra bölgeden geri dönmek zorunda kaldı.

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