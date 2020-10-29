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Dünya Yunan bile Macron’a dayanamadı
Dünya

Yunan bile Macron’a dayanamadı

Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:21:00 -
Yunan bile Macron’a dayanamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı.

''Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici''

Liakos paylaşımında “Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Gezegendeki en kalabalık üç dinden biri olan milyonlarca Müslümana saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye’deki Fransız politikası ile birleştiğinde, doyumsuz sömürgecinin (zayıf) geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor” dedi.

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