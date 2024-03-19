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Dünya Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı
Dünya

Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 12:35:00 -
Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı

Para sayma görüntülerinin, CHP'yi rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Savcıların, paranın kaynağını bulmaya çalıştığına dikkat çekilerek, "İstanbul, seçim öncesi tartışmaların merkezinde" denildi.

Para sayma görüntülerinin, CHP'yi rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Savcıların, paranın kaynağını bulmaya çalıştığına dikkat çekilerek, "İstanbul, seçim öncesi tartışmaların merkezinde" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği konuşulan para sayma görüntüleri, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Paranın, il başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu söyleyen CHP, görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu belirtti.
Söz konusu görüntüler, Yunanistan'da da yankılandı. Para sayma anlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "başını ağrıttığı" ifade edildi.

"Para videosu İmamoğlu'nu yaktı"

Kathimerini gazetesi, İBB Başkanlığı için yeniden aday olan İmamoğlu hakkında, "Para videosu İmamoğlu'nu yaktı." diye yazdı. Gelişmenin, 31 Mart seçimlerinden iki hafta önce meydana geldiğine dikkat çekildi.

"İstanbul, seçim öncesi tartışmaların merkezinde"

Türk savcıların, 15 milyon lira tutarında olduğu belirtilen ve sayılan paralarla ilgili görüntüleri incelediği, paranın kaynağının bulunmaya çalışıldığı notu paylaşıldı.
Haberde, "İstanbul, Türkiye'de seçim öncesi tartışmaların merkezinde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.
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