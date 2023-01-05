Yunan basınından olay benzetme: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı

Yunanistan basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarılarının etkileri sürüyor. Ethnos haber sitesinde Erdoğan’ın Yunanistan’a “Dikkatli olursanız sizi füzeyle vurmayacağız” uyarısı üzerine baba-çocuk benzetmesi yapıldı.

Haberde "Erdoğan baba rolünde" denirken, Yunanistan için de "yaramaz çocuk” yorumu yapıldı.

Haberde “Erdoğan, baba rolünde yaramaz çocuk Yunanistan'ı, akıllı oturmazsa cezalandıracağı konusunda uyarıyor. 'İhtiyatlı' ile ne demek istiyor?” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda “Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara dedim ki yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Bu Haber geçince 'Bunlar Atina'yı vuracak' yazmaya başladılar. Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız” ifadelerini kullanmıştı.

Uyarıların etkileri sürüyor

Erdoğan Aralık ayının başında yaptığı bir açıklamada da "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak" ifadelerini kullanmış bu açıklamalar Yunan basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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