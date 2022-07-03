Yunan basınından Miçotakis'e itiraf gibi Erdoğan hatırlatması: Bazen bu özelliğini unutuyoruz
Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde kazandığı başarıya ilişkin makale yayımlayan Yunan Ta Nea gazetesi, "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." diyerek itiraf gibi bir açıklamada bulundu.
Yunan Ta Nea gazetesinin 'Erdoğan'ın Müzakere Sanatı' başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi. Yazıda, 'Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi. Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz' ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar Yunan basınında da yer aldı.
Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde bir makale yayımladı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.
"Erdoğan'ın bu özelliğini unutuyoruz"
Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi; "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı.
Dahası, uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karlı çıkacağı belirtildi.
Miçotakis hükümeti eleştirildi
Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.