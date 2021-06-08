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Teknoloji Yunan basınında TB-2 SİHA paniği
Teknoloji

Yunan basınında TB-2 SİHA paniği

Yunan basını, Dağlık Karabağ savaşında mükemmel performansıyla adından söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'larını ‘Sessiz ölüm makineleri' diye niteledi. Korkak Yunanistan basını, “Yunanistan risk altında mı?” diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:00:00 -
Yunan basınında TB-2 SİHA paniği

Türkiye'de üretilen SİHA'ların savaş alanlarındaki üstün başarısı, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti. Yunan basınında "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı.

Belirsizlik korkusu

National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağının bilinmediği ifade edilerek, "SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" denildi.

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