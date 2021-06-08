Yunan basınında TB-2 SİHA paniği

Türkiye'de üretilen SİHA'ların savaş alanlarındaki üstün başarısı, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti. Yunan basınında "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı.

Belirsizlik korkusu

National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağının bilinmediği ifade edilerek, "SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" denildi.