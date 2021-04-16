'Yunan basını' Yunan Bakan'ın haddi aşan çıkışını böyle gördü!

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'Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir' diyerek haddi aşan ifadeler kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi bir ayar vererek, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulundu. Yunanistan'ın egemenlik haklarıyla ilgili konuştu, bunu kabul etmem mümkün değildir. Bizim attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir." ifadelerini kullandı. Yunan Bakan'ın hadsizliğine tepki yağarken, içimizdeki Yunan basını ise, kendisine yakışan ifadeler kullandı.

Paçavra Cumhuriyet hazmedemedi!

Yaşanan tartışmada Bakan Çavuşoğlu'nun ayarını hazmedemeyen Cumhuriyet paçavrası, 'Gerilimin düşürülmesi beklenen ziyarette Yunan bakan ile Çavuşoğlu atıştı' ifadesini kullandı.

Birgün paçavrası Yunan bakanın küstah ifadelerini öne çekti

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tarihi ayarını görmeyen paçavra Birgün de, Yunan bakanın hadsiz ifadelerini başlığına çekti: "Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu'na: Çalışma arkadaşların kraldan çok kralcı"

Sözcü: "Çavuşoğlu-Dendias toplantısında büyük kriz!"

Sözcü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tarihi ayarını öne çekmekten imtina ederken, "Çavuşoğlu-Dendias toplantısında büyük kriz!" ifadesini kullandı.