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Dünya Yunan basını: İlk adımın Türkiye’den gelmesini bekleyecek
Dünya

Yunan basını: İlk adımın Türkiye’den gelmesini bekleyecek

Yunan basını, Ankara ve Atina arasında çıkan krizle alakalı olarak Yunan donanmasının savaş senaryolarını gözden geçirdiğini belirtirken muhtemel bir çatışma durumunda ilk adımın Türkiye’den gelmesini bekleyeceğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:07:00 -
Yunan basını: İlk adımın Türkiye’den gelmesini bekleyecek

Kathimerini gazetesinin yayımladığı haberde, Yunan ordusunun, Doğu Akdeniz ve Ege’de çıkan krizle ilgili olarak “Türkiye’nin olası tahriklerine karşı” alarmda kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Haberde, Yunan donanmasına, Türkiye’nin ilk adımı atması durumunda yanıt vermesi için onay verildiği aktarıldı.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege’de olası krize karşı hem diplomatik hem askerî yönden hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilen haberde, AB’nin Türkiye’ye yıl sonuna kadar verdiği ültimatom ile birlikte Atina’nın ABD başkanlık seçimi sonuçlarını da yakından izlediği ifade edildi.

Kathimerini gazetesi, Yunan donanmasının özellikle Oruç Reis araştırma gemisini Doğu Akdeniz’de durdurmak ve engellemek için askeri stratejilere odaklandığını belirtti.

Kathimerini, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, Oruç Reis araştırma gemisinin bölgede enerji kaynağı bulması durumunda, Türkiye’nin bölgeye Yavuz sondaj gemisi göndermesi ihtimaliyle krizin derinleşme ihtimaline karşı ayrıca hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

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