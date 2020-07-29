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Yunan basını duyurdu! Ayasofya'nın açılışının ardından UEFA'dan dikkat çeken karar

Ayasofya Camii ve deniz sınırlarıyla ilgili Yunanistan ile yaşanan kriz futbola da sıçradı. Yunan basınının iddiasına göre UEFA, yaşanan krizin ardından Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Türk ve Yunan takımlarını eşleştirmeyecek. Eğer bu karar resmileşirse Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK takımıyla Devler Ligi'nde eşleşmeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 20:52:00 -
Yunan basını duyurdu! Ayasofya'nın açılışının ardından UEFA'dan dikkat çeken karar

Ayasofya'nın yıllar sonra ibadete açılmasının ardından Yunanistan ve Türkiye arasında çıkan siyasi kriz, futbola da sıçradı. Yunanistan medyasında çıkan haberlerde UEFA'nın 2020/21 Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turundan itibaren Ayasofya çerçevesinde gelişen kriz nedeniyle iki ülke takımlarını eşleştirmeyeceği iddia edildi.

Bilgi, UEFA yetkilisinden geldi

Türk ve Yunan takımlarının olası eşleşmelerinde krizin büyüyeceği vurgulanırken Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Beşiktaş'ın, siyasi ilişkilerin tehlikeye girmesi nedeniyle Selanik ekibi PAOK'la karşı karşıya getirilmeyeceği belirtildi. Habere göre bu bilgi, ismini vermeyen bir UEFA yetkilisi tarafından dile getirildi.

Eğer bu iddia gerçekleşirse, PAOK ön eleme turunda sadece Viktoria Plzen ve Rapid Bükreş ile eşleşebilecek.

Önceden de benzer önlemler alınmıştı

UEFA, buna benzer önlemleri daha önce de almıştı. Dev organizasyon, Kırım'da yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin eşleşmesi engellemiş ve dikkat çekici bir önlem almıştı.

4 ülkenin takımlarına eşleşme yasağı getirilmişti

Bir benzer önlem de Ermenistan-Azerbaycan ve Sırbistan-Kosova takımları için alınmış ve bu ülkelerin ekiplerinin UEFA düzeyinde birbiriyle maç yapmamasına karar verilmişti.

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