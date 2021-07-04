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Dünya Yunan basını böyle duyurdu: Kendinden başka herkesi suçlayıp özür diledi
Dünya

Yunan basını böyle duyurdu: Kendinden başka herkesi suçlayıp özür diledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, uluslararası binlerce suçluya yatırım karşılığı yasadışı yollarla Avrupa Birliği pasaportu satılmasına imkan tanıyan "Altın pasaport" skandalıyla ilgili halktan özür diledi. Öte yandan Yunan basını, Anastasiadis'in özür dilemesini "yarım ağız ve kendinden başka herkesi suçlayan bir açıklama" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 12:37:00 -
Yunan basını böyle duyurdu: Kendinden başka herkesi suçlayıp özür diledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, El Cezire televizyonunun geçen yıl gizli kamera kayıtlarıyla belgelediği skandalla ilgili soruşturma raporunun tamamlanmasıyla ekranların karşısına çıktı.

Anastasiadis, "40 yıllık siyasi hayatımın en zor dönemiydi, halkımdan özür diliyorum. Soruşturma raporunda, benim ya da bakanlarımın adları, yolsuzlukla geçmiyor" dedi.

Politis gazetesi, Anastasiadis'in özrünü "yarım ağız ve kendinden başka herkesi suçlayan bir açıklama" diye nitelendirdi. Satış programının en yoğun olduğu son 8 yılda Anastasiadis'in görevde olduğuna dikkat çeken gazete, Rum liderin, kızları Elsa ve Ino ile ortak olduğu hukuk bürosunun aracılık yaptığını hatırlattı.

Araştırma Komisyonu, 2007-20 yılları arasında 7 milyar Euro karşılığı verilen 6.779 vatandaşlıktan 3.609'unu yasadışı buldu, çoğunun suçlu ya da arananlar olduğunu belirtti.

 

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