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Yunan bakanın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türk savaş  uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunmasının  yeni bir uygulama olmadığını açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:05
Yunan bakanın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert cevap

Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, "Türk savaş  uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunduğuna"  yönelik ifadelerine ilişkin soruya yazılı açıklamayla yanıt verdi.

 Bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin  istemesinin yeni bir uygulama olmadığını belirten Aksoy, "Bilindiği üzere, hem  sivil, hem askeri uçuşlar için bir ülke diğer bir ülkenin hava sahasını kullanmak  amacıyla izin istemekle mükelleftir. Ülkemiz de tabiatıyla Yunanistan'ın altı  deniz mili genişliğindeki hava sahasını tanımakta, Yunanistan'a ve Yunanistan  üzerinden gerçekleştirilen intikal uçuşları için uluslararası kural ve teamüllere  uygun olarak uçuş izni talebinde bulunmaktadır. Bu yeni bir uygulama değildir."  ifadelerini kullandı.
 

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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