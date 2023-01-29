Yunan bakandan Türkiye'yi hedef alan sözler! Resmen kaşınıyorlar

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'ten skandal açıklamalar geldi. Georgiadis, Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum. Eğer gece, sabah ya da öğlen gelirse bizim Rafaele ve Viper jetlerimiz Türk Hava Kuvvetleri'ni yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz. Türkiye merhametimize kalır" dedi.

"MİÇOTAKİS GELİNCE SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME NİYETİNE GİRDİ"

Yunanistan'a savaş yanlısı olmadığını da ifade eden bakan, "Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gelince silahlı kuvvetleri güçlendirme niyetine girdi" ifadelerine yer verdi.