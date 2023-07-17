Yunan Bakan'dan Hakan Fidan çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke arasında yeni bir diyalog süreci başlattı. Yunan basınından Kathimerini gazetesine demeç veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara ile yürütülen süreci değerlendirdi.

Ege'deki mevcut sakin atmosferin devam edip etmeyeceğine ilişkin öngörüsü sorulan Gerapetritis, şunları söyledi:

"Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta yaptığı görüşme, karşılıklı anlayış arzusu atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog süreci başlatıyoruz ve bu yeni çabanın dürüstlük ve güven ile karakterize edilmesini istiyoruz.

İlk adım atıldı. Ege'de şu andaki, bu yeni başlangıcın gelişmesi için gerekli bir koşuldur. Ancak gerçek dostluk, barış ve iş birliğine yönelik olumlu bir görünümde ilave süreklilik ve tutarlılık gerekecektir."

Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile güvenilir ve istikrarlı bir ilişki kurmayı istediğini belirten Gerapetritis, "Doğrudan ve anlamlı bir iletişim kanalı için ilk adımları çoktan attım." dedi.

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Yunan Bakan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yakınlaşma konusunda ülkesinin tutumunu açıklarken şunları söyledi:

Türkiye'nin Batı ile, özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde Yunanistan'ın konumu biliniyor. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, son derece kırılgan bir bölgede sakinliğe katkıda bulunacaktır.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesindeki ilerleme de AB yakınlaşması için temel bir unsurdur. Her halükarda, Türkiye için hangi karar ve sonuçlar alınırsa alınsın, Avrupa Konseyi'nde aktif bir rol üstleneceğiz.

Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, heyetlerin katılımıyla görüştü.

Ege'deki hava sahalarında yapılan uçuşlar da Giorgos Gerapetritis'e soruldu. "Ege'de hakim olan sakin ortamın iki amacı var." diyen Yunanistan Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

Bir yandan, herhangi bir operasyonel faaliyetten kaynaklanan potansiyel riskleri sınırlamak. Öte yandan, sahada krizler ortaya çıktığında gerilimi azaltmak için kalıcı bir doğrudan iletişim mekanizması bulunmalı.