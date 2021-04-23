Yunan Bakan'dan hadsiz açıklama

Münübe Yılmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun davranmadığını iddia etti. Dendias, Euronews'e verdiği röportajda "Türkiye ile İlişkilerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Ancak bir sorunumuz var; bir sorunu çözmek için aynı kurallara uymak zorundayız. Uluslararası toplumdaki kurallar çok açık; aynı kurallarla hareket edersek, bu sorunu çözeriz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına uymayı reddettiğini kaydeden hadsız bakan Dendias "Ancak Türkiye ile olan şey şu; Türkiye bu kuralları kabul etmiyor. Türkiye, uluslararası hukuku kabul etmeli ve buna uymalı. Deniz Hukuku Sözleşmesini kabul etmeli ve buna uymalı. Uluslararası hukuk konularında çok fazla seçenek olamaz. Bir şey ya yasaldır ya da yasa dışıdır. Bir şey uluslararası hukuka uyar veya uymaz." ifadesinde bulundu.