Yunan bakan haddini aştı! Türkiye'ye "korsan devlet" dedi

Münübe Yılmaz

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Avrupa'da yeni bir gelecek inşa etmeye çalışan mültecilere Ege'de her türlü zulmü reva gören Yunanistan, göçmenlere her zaman kucak açan Türkiye’ye yönelik iftiralarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor… Sığınmacıları zorla geri itmeyi alışkanlık haline getiren Atina yönetimi, bu sabah Türk Sahil Güvenlik gemilerinin eşlik ettiği düzinelerce yabancıyı taşıyan şişme bir botun Midilli'nin doğusundaki Yunan karasularına girmeye çalıştığını duyurdu. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis ise olayın ardından yaptığı açıklamada "Türkiye bir kez daha Ege'de bir korsan devlet gibi davrandı” ifadelerini kullanarak haddini aştı. Mültecilere yaptıkları işkenceleri sağır sultan bile duymasına rağmen, sahil güvenlik ekiplerinin sakin bir şekilde Yunan sınırlarının ihlal edilmesini engellediğini ileri süren Plakiotakis, “Avrupa Birliği, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için Türkiye'ye çok daha fazla baskı yapmalıdır. Yunanistan deniz sınırlarını kararlılıkla, uluslararası hukuka saygı duyarak ve insan yaşamının korunmasını göz önünde bulundurarak koruyor ve korumaya devam edecek” herzelerini yumurtlamaktan da çekinmedi.