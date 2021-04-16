Yunan Bakan Dendias'a Çavuşoğlu'nun ardından bir tokat da AK Parti'den

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki bakanın iyi niyetli temennilerler başlayan ortak basın toplantısına ise Dendias'ın Türkiye'yi kamuoyu önünde eleştirmesi damga vurdu. Çavuşoğlu'nun ise Dendias'ın sözlerinin altında kalmayıp cevabını vermesi gündeme bomba gibi düştü.

"Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez"

Dendias'ın "Türkiye Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ederse yaptırımlar gündeme gelebilir" diyerek Avrupa Birliği liderler zirvesinde son alınan kararı gündeme getirmesi üzerine gerilim patlak verdi. Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez" dedi ve şöyle devam etti: "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız."

"Ne insanidir, ne de demokratiktir"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türk'üm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."

"Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir"

Bu gelişmelerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.