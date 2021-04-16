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Gündem Yunan Bakan Dendias'a Çavuşoğlu'nun ardından bir tokat da AK Parti'den
Gündem

Yunan Bakan Dendias'a Çavuşoğlu'nun ardından bir tokat da AK Parti'den

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir" ifadelerini kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:51:00 -

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki bakanın iyi niyetli temennilerler başlayan ortak basın toplantısına ise Dendias'ın Türkiye'yi kamuoyu önünde eleştirmesi damga vurdu. Çavuşoğlu'nun ise Dendias'ın sözlerinin altında kalmayıp cevabını vermesi gündeme bomba gibi düştü.

"Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez"

Dendias'ın "Türkiye Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ederse yaptırımlar gündeme gelebilir" diyerek Avrupa Birliği liderler zirvesinde son alınan kararı gündeme getirmesi üzerine gerilim patlak verdi. Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez" dedi ve şöyle devam etti: "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız."

"Ne insanidir, ne de demokratiktir"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türk'üm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."

"Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir"

Bu gelişmelerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

DÜNYA YUVARLAKTIR dediği için barbar haçlı ENGİZİSYON MAHKEMESİNDE İDAMLA YARGILANAN GALİLEO'nun dönemindeki BARBAR YUNAN AYNI ZİHNİYET: BATI TRAKYA TÜRKLERİ GERÇEĞİNİ AİHM KARARINA RAĞMEN YOK SAYMAK, İNKAR ETMEK...SALAKLIK DERECESİNDE BARBARLIK GÜNEŞİ/YE

gözlerini gerçek dünyaya kapatmış bu kifayetsiz muhteris, emperyalist barbar batının gayrı meşru kullanışlı beslemesi!!!! İŞTE BU SOYKIRIMCI/FAŞİST IRKÇILIK BARBAR HRİSTİYAN DEAŞ'ıDIR, BARBAR HRİSTİYANLIK VE SAPKIN SİYONİSTLİK SADECE GÜÇTEN ANLAR ....dünyaya huzur gelir
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erhak

Muhalefetten var mı tepki? Komşularla sıfır sorun mu? yalayıp yutarız mı?
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