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Gündem

Yunan askerlerinin alçaklığı Türk İHA'sı tarafından görüntülendi

Yunan askerlerinin, mültecileri Türk karasularına geri itme anları Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:52:00 - 2020-06-06 22:46:45

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır." mesajı ile birlikte bir görüntü paylaştı.

Görüntüde bir gemi ile bir sahil güvenlik botu görülüyor. İHA ile kaydedilen görüntüde sahil güvenlik botundaki kişilerin lastik bottakileri uzun sopalarla iterek ölüme terk ettiği görülüyor.

Sonrasında Yunan sahil güvenlik botları mültecilerin yanından hızla uzaklaşırken, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından ölümün kıyısından kurtarılıyor.

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Yorumlar

Putsavar

protestan ve katolik ayakcisi ortodoks ......
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Ulvi

İnsanlıktan çıkmış aşağılık yaratıklara hayvan ismi ile hitab etmek hayvanlara hakarettir.
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