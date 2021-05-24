Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele
Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.
Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.
Bakanlık kurtarılan göçmenlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.