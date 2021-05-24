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Aktüel Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele
Aktüel

Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele

Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:41:00 -
Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesi sürüyor.

 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.

Bakanlık kurtarılan göçmenlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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Yorumlar

Sassas

Hem üzülüyorum hem kızıyorum göçmenlere tv lerde basında sürekli haberlere konu oluyor 
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