Yunan askerleri vurdu, Türk askeri sahiplendi

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin gerilim yaşadığı Yunanistan sınırda yine küstahlığını gösterdi.

9 kişilik Suriyeli aile Edirne'nin Meriç ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek istedi. Nöbet tutan 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Yapılan incelemeler sonrası Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi.

Olay anı

Yunan askerleri o esnada 9 kişilik aileye plastik mermilerle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 yaşındaki Gazin Abdu yaralandı. 2 merminin ayağına isabet ettiği küçük çocuk ile beraberindekiler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Abdu'nun ağabeyi ise "Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular’’ dedi.