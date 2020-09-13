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Dünya Yunan askerleri vurdu, Türk askeri sahiplendi
Dünya

Yunan askerleri vurdu, Türk askeri sahiplendi

Yunanistan askerleri, sınırda 8 yaşındaki Gazin Abdu’yu ateş açarak yaraladı. Kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen aileye Türk askeri sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:41:00 -
Yunan askerleri vurdu, Türk askeri sahiplendi

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin gerilim yaşadığı Yunanistan sınırda yine küstahlığını gösterdi.

9 kişilik Suriyeli aile Edirne'nin Meriç ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek istedi. Nöbet tutan 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Yapılan incelemeler sonrası Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi.

Olay anı

Yunan askerleri o esnada 9 kişilik aileye plastik mermilerle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 yaşındaki Gazin Abdu yaralandı. 2 merminin ayağına isabet ettiği küçük çocuk ile beraberindekiler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Abdu'nun ağabeyi ise "Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular’’ dedi.

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Yorumlar

ahmet

kafir siyonist devletlerde merhamet vicdan insanli OLMAZ! islamla tedaviye veya islaha muhtaclar
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